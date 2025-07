Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam fim do casamento após 15 anos de relação

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram neste sábado (27) o fim do relacionamento de 15 anos. Em um comunicado conjunto publicado nas redes sociais, o ex-casal compartilhou palavras de gratidão, respeito e maturidade ao informar que seguirão caminhos diferentes.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu”, escreveu Carlinhos. Segundo o influenciador, o término acontece em paz, sem brigas ou caos, fruto de uma decisão amadurecida ao longo do tempo.

Ambos ressaltaram que continuam ligados em alma e coração, mas agora em caminhos separados. O texto ainda destaca que, após uma única separação anterior, o casal percebeu que precisava de mais tempo para reavaliar o que ainda não estava no lugar.

“Amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem”, concluíram.