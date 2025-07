Carlinhos Maia fez revelação antes do fim do casamento com Lucas

Dias antes de anunciar o fim do casamento com Lucas Guimarães, Carlinhos Maia revelou um episódio de traição. Nas redes sociais, o influenciador confessou que já foi infiel com o companheiro durante o relacionamento.

Na caixinha de perguntas do Instagram, Carlinhos perguntou aos fãs qual era o maior defeito dele. Um dos seguidores respondeu: “Falta de honestidade com o Lucas”. Em resposta, o influenciador disse: “Já existiu esse momento, realmente, lá atrás. Hoje em dia, ele sabe de tudo da minha vida e eu, da dele”.

Segundo Carlinhos, existem dois tipos de traição: a que é feita por maldade para fazer mal ao outro e a feita por falta de controle. Ele completou dizendo que perdoaria uma traição dependendo do contexto, e revelou que já foi perdoado.

Fim do casamento

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento no último sábado (26/7), por meio de uma publicação conjunta no Instagram. Eles estavam juntos há 15 anos.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração”, diz o texto.