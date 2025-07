Carlinhos se desculpa com Influencer apontada como pivô de separação: “Nossa vibe bateu”

Carlinhos Maia voltou a fazer live na rede social de vídeos, TikTok, com a influenciadora digital Duda Luvisneck, apontada como o pivô da separação entre o influenciador e o apresentador Lucas Guimarães, na noite desta terça-feira (29/7). Carlinhos, que estaria se descobrindo bissexual, pediu desculpas à jovem por ter seu nome envolvido na polêmica desde o anúncio do fim do casamento de 15 anos.

“Você tá de boa? Antes de mais nada queria pedir desculpas a você, bem vinda a minha vida, é isso aí”, falou o influenciador. “Tem que tá de boa né! Vou fazer o que? não tem outra opção”, respondeu a tiktoker rindo.

Carlinhos Maia e Eduarda Luvisneck se pronunciam sobre separação do influenciador com Lucas Guimarães Reprodução/Instagram Eduarda Luvisneck, possível novo amor de Carlinhos Maia Reprodução/@eduardaluvisneck Os influenciadores estavam casados há 15 anos. Reprodução/@eduardaluvisneck e @carlinhos Reprodução/@eduardaluvisneck Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Foto: Reprodução/Instagram @carlinhos @lucasguimaraes

“Não, é sério. Você é massa! Eu acho que você foi uma pessoa que eu me conectei muito aqui, isso é fato né? Tanto é que eu te chamei para vir aqui em casa, e me conectei mais ainda, porque eu sou assim, eu sou 8 ou 80, quando eu gosto de alguém, cabo. As pessoas ficam muito doidas com isso de gay, hetero, se traiu, não traiu, coisa chata do cacete. Mas a nossa vibe bateu e pronto, cabo”, declarou Carlinhos. “É questão de energia né, bateu energia é isso aí”, completou Duda.

De acordo com a reportagem do portal LeoDias, o que se sabe, até o momento, é que Carlinhos e Duda não estão juntos, embora estejam se conhecendo melhor. Fontes próximas ao ex-casal garantem que não houve nenhum tipo de traição por parte de Carlinhos ou de Lucas. No entanto, amigos também já revelaram ao portal, no passado, que Maia já ficou com mulheres.

O anúncio da separação foi realizado no último domingo (27/7), em uma publicação compartilhada no perfil de ambos. “Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam”, diz um trecho da legenda.