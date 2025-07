Carlos Lopes revela sua luta contra o câncer na boca e surpreende com otimismo

O ex-atleta e campeão olímpico Carlos Lopes foi o convidado do programa ‘Alta Definição’, apresentado por Daniel Oliveira na SIC, onde falou abertamente sobre sua difícil batalha contra um câncer na boca. Com uma atitude positiva e inspiradora, Lopes surpreendeu ao relatar como encarou o diagnóstico e o tratamento.

“Por que é que hei de ter medo? Já passei por tanta coisa. Vou ter medo do quê?”, questionou o ex-atleta, demonstrando uma postura firme diante da doença.

Ele contou que, apesar do impacto inicial, nunca se deixou abalar: “Quando tive o câncer da boca, fui ao médico e acha que fiquei muito preocupado? Não fiquei! Se é para tirar, é para tirar e acabou. No dia da operação, disse ao médico: ‘Vamos lá tratar desta coisa. Quanto mais depressa, melhor’”.

Lopes revelou que sua esposa, preocupada, ficou assustada, assim como seus filhos. “Ela sofreu muito, muito, meio ano depois dela ter tido um câncer também e ter de tirar um peito”, contou emocionado.

Durante a conversa, Carlos destacou que prefere lidar com seus problemas de forma reservada, para não preocupar os outros. “Vivo os meus problemas sozinho. Às vezes não conto muita coisa para não fazer alarmes, nem coisa nenhuma”.

O ex-atleta detalhou ainda os desafios do tratamento, como a radioterapia e as dificuldades para se alimentar, ressaltando a importância da paciência. “Foi muito duro, tive que comer com tubos, foi aquilo que fiz com muito custo. O pior era a máscara para os tratamentos”, lembrou.

Ele também falou sobre as sequelas deixadas pela doença e tratamento, como a dificuldade em dobrar a língua e a falta de dentes na parte superior, explicando que terá que aguardar ainda dois anos e meio para colocar próteses dentárias adequadas.

Para Carlos Lopes, a chave para enfrentar a doença está na mentalidade: “É uma questão de aceitar as regras do jogo”, afirmou.

Daniel Oliveira elogiou a força e o exemplo do ex-atleta, que, com otimismo e coragem, mostrou como encarar adversidades com serenidade e esperança.

