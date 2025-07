Carnaval 2026: Liesa reabre venda dos ingressos para a Sapucaí neste domingo

O Rio Carnaval 2026 acontece nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com o Desfile das Campeãs programado para o sábado seguinte, 21 de fevereiro

As vendas de ingressos para as arquibancadas especiais da Marquês de Sapucaí foram reabertas na manhã deste domingo (13/7), e a alta procura já provocou o esgotamento em alguns setores poucas horas após a abertura. Nesta fase, estão disponíveis aproximadamente 80% dos ingressos para arquibancadas, distribuídos entre todos os setores do Sambódromo.

Os valores começam em R$ 200, R$ 100 a meia-entrada, com limite de até quatro ingressos por CPF por noite de desfile, sendo permitida apenas uma meia-entrada por cadastro.

Veja as fotos Desfile da Beija-Flor 2025Reprodução Carro da Beija-Flor representando Laíla, homenageado pelo samba-enredo da escola campeã em 2025Foto: Zô Guimarães Reprodução Divulgação Iluminação da Sapucaí passa por mudançasPortal LeoDias Confira que horas começa e como funciona a apuração das escolas de samba do RioFoto: Divulgação Leo Dias

Leia Também

Para adquirir o ingresso basta acessar o site www.riocarnaval.com.br/ingressos, clicar em “Arquibancadas” e acessar a plataforma de vendas. Em seguida, é só escolher o setor desejado e seguir os passos presentes na tela.

A grande demanda já era prevista, já que os 20% restantes da carga total foram vendidos em etapas anteriores: no programa Ingresso Sambista e no Passaporte Rio Carnaval, em março, além da pré-venda exclusiva para clientes do Mercado Pago, encerrada na última sexta-feira (11/7).

O Rio Carnaval 2026 acontece nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, com o Desfile das Campeãs programado para o sábado seguinte, 21 de fevereiro, quando as seis escolas mais bem colocadas voltam à Sapucaí.