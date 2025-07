Carnavale 2025 encerra com grande participação popular e impacto positivo na economia de Brasiléia

O último dia do Carnavale 2025, realizado neste domingo (6), marcou o encerramento das comemorações pelos 115 anos de Brasiléia com um saldo positivo em diversos aspectos: grande participação de público, aquecimento do comércio local, fortalecimento do turismo e valorização da cultura regional.

Durante três dias de programação intensa, a cidade viveu um dos carnavais fora de época mais animados da fronteira acreana, reunindo foliões locais e visitantes de outros municípios, além de turistas vindos da Bolívia e do Peru. A movimentação trouxe resultados expressivos para a economia local, com destaque para o setor hoteleiro, bares, restaurantes, ambulantes e pequenos negócios.

A programação do domingo começou com o tradicional desfile do bloco “As Rolinhas do Coronel”, que celebrou 35 anos com irreverência pelas ruas da cidade. Em seguida, a matinê infantil levou famílias para a Praça Hugo Poli, ao som de Raimundo dos Teclados.

À noite, a festa ganhou força com atrações musicais que animaram o público até o fim do evento. Se apresentaram artistas como Roger Sousa e Banda, DJ Herbe Renam, Banda Hits, Banda Perfil e Vinny Rodrigues, garantindo um encerramento animado e em clima de alto astral.

A estrutura do evento contou com reforço na segurança, com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e seguranças privados. O Ministério Público do Acre também atuou com a campanha educativa “Pela Paz no Carnavale”, promovendo ações de conscientização sobre respeito, consumo responsável e convivência pacífica.

Além de promover cultura e lazer, o evento também investiu em conectividade. A Prefeitura disponibilizou sinal gratuito de Wi-Fi na Praça Hugo Poli, incentivando o registro e o compartilhamento da festa nas redes sociais.

O Carnavale 2025 foi organizado pela Prefeitura de Brasiléia, em parceria com o Governo do Estado e instituições como o Rotary Club – Penápolis, além do apoio de produtores locais como Naldo Maia e Eduardo Saadi.

Com uma combinação de tradição, organização e participação popular, o Carnavale reforça sua importância como um evento estratégico para o desenvolvimento cultural e econômico de Brasiléia, e se consolida como um dos principais carnavais fora de época do Acre.