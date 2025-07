Carol Leite comemora 50 anos em grande estilo com cruzeiro pela Grécia ao lado da família

#PASSEANDO

O casal Jomar Cesário e Carol Feltrini aproveita dias de clima ameno e paisagens encantadoras para curtir Curitiba em boa companhia: as filhas, que são pura fofura e alegria!

Entre os jardins do icônico Jardim Botânico e momentos de puro aconchego, a família mostrou que viajar juntinhos é sempre o melhor roteiro.Show de bola essa sintonia!

#FELIZ 50TÃO

Carol Leite celebra seus 50 anos de vida de forma inesquecível, navegando pelas águas azuis da Grécia. A bordo de um cruzeiro pelo mar Egeu, brinda à nova década em clima de dolce far niente, rodeada por quem mais ama: o maridão Murilo e os filhos Eduardo, Murilinho e Arthur e das irmãs Nil e Toni com suas respectivas famílias.

A aniversariante vive dias de puro encantamento entre as belezas de Santorini, brindes ao pôr do sol e aquele afeto familiar que é o verdadeiro presente da vida.

Hurrruuu! Vivas para Carol, que entra nos 50 com charme, leveza e muita história para contar.

#MÉDICA

Só alegria o casal Adalberto Sá e Isabel Barros com a filha Sarah Barros de Sá que acaba de colar grau em Medicina pela UFAC.

Vivas à doutora Sara! Que venham os novos capítulos com saúde, sabedoria e sucesso!

#SURPRESA

A primeira-dama do Município de Rio Branco, Kelen Bocalom, foi surpreendida com uma festa de aniversário cheia de afeto, organizada com carinho pela amiga Robertha Moura.

Entre balões personalizados, mesa impecável e delícias mil, Kelen celebrou a nova primavera rodeada de boas energias e sorrisos sinceros.

Uma noite para guardar no coração com direito a parabéns emocionado e aquele toque especial de amizade verdadeira!

VIVAS

A empresária Zayra Ayache celebrou nova idade no dia 12, comemorado com amigas em São Paulo. De volta à terrinha, reune neste sábado, os amigos para uma animada feijoada em sua maison.

Entre brindes, boa música e aquele tempero que só ela sabe dar aos encontros, Zayra mostra que comemorar a vida ao lado de quem se ama é sempre um acerto. Hurrruuu! Que venham muitos anos de saúde, sucesso e alegrias!

PARABÉNS

O amigo Rizomar Araújo celebra nova idade neste domingo, 20. Por conta de compromissos profissionais em São Paulo, as comemorações ficaram para quando retornar à terrinha, e já prometem ser à altura da alegria que ele espalha por onde passa!

Parabéns, Rizo! Saúde, sucesso e muitos motivos para brindar à vida!