carol-peixinho-ganha-presente-de-bruna-biancardi-para-filho-com-thiaguinho:-“que-amor”

Grávida de seu primeiro filho, Bento, Carol Peixinho encantou os seguidores ao exibir o barrigão em uma série de fotos e vídeos publicados no Instagram nesta sexta-feira (11/7). A ex-BBB compartilhou momentos do seu cotidiano e aproveitou para mostrar um mimo especial que ganhou de Bruna Biancardi.

O presente foi um quadro artesanal com detalhes em crochê e temática do fundo do mar e enviado por Biancardi, influenciadora e esposa de Neymar Jr., que recentemente deu à luz Mel, segunda filha do casal. Carol agradeceu o carinho, e Bruna respondeu no Instagram: “Com amor para o Bento.”

Encantada com o gesto, Carol escreveu: “Que amor esse presente! Estamos apaixonados, Bru! Muito obrigada!”. O quadro segue a mesma temática escolhida para o quartinho de Bento, que possui elementos do universo marinho e também notas musicais, uma homenagem ao pai, Thiaguinho.

Chá de bebê surpresa emociona o casal

No fim de junho, Carol e Thiaguinho foram surpreendidos com um chá de bebê organizado por amigos e familiares. A celebração pegou a mamãe de primeira viagem de surpresa, e a emoção tomou conta.

“Foi mágico, emocionante, lindo… E eu não desconfiei de nadinha! Chorei de felicidade, de gratidão, de sentir tanto amor nos abraçando por todos os lados! Obrigada a cada amizade, sorriso, cada olhar que vibrou com a minha chegada, cada palavra doce, cada benção trocada nesse dia inesquecível. Amo vocês! Vocês fizeram meu coração transbordar”, declarou Carol, nas redes sociais.

Thiaguinho também se derreteu nos comentários: “Nossa… Me emocionei tanto… Que momento especial estamos vivendo, meu amor… Bento trouxe mais alegria ainda pra nossa vida que já era feliz! E que maravilhoso ter tanta gente do bem ao redor da gente, né… Tia Ellen arrasou no chá! Amo vocês, meus amores! E você tá tão lindaaa… Affff!”