carolina-ferraz-revela-que-foi-perseguida-por-stalker:-“chegou-a-invadir-o-set”

Carolina Ferraz revelou, neste domingo (27/7), ter sido vítima de ações de uma stalker russa. O relato foi compartilhado durante a exibição do “Domingo Espetacular” (Record), que abordou o aumento dos casos de perseguição. Somente em 2024, mais de oito milhões de mulheres foram vítimas desse crime no Brasil.

“Essa questão está muito mais próxima do que a gente imagina”, iniciou Roberto Cabrini, que contou ter conversado com a colega do programa. “Todos sabem que eu trabalho com uma grande estrela da televisão brasileira. E ela própria foi vítima desse crime”. Em seguida, o jornalista afirmou que a atriz e apresentadora decidiu falar publicamente sobre o problema.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Carolina Ferraz no podcast MenoTalks Reprodução: YouTube/MenoTalks Reprodução Fernando Scherer e Carolina Ferraz Reprodução / Record Carolina Ferraz Foto: Antonio Chahestian Carolina Ferraz Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Carolina afirmou ter sido perseguida por uma stalker, uma mulher russa, por um período de quatro a cinco anos. Segundo a apresentadora, que não revelou quando os fatos ocorreram, uma de suas filhas era criança na época. Ela é mãe de Valentina, de 30 anos, e Isabel, de 10. A contratada da Record contou que a aproximação começou por cartas, que passaram a lhe causar medo: “Ela dizia algo como: ‘Ou eu seria dela, ou não seria de mais ninguém’. Ela chegou a invadir o set de gravações duas vezes, tentou me atacar, mas as pessoas conseguiram impedir”, relembrou.

Ferraz afirmou ter denunciado o caso aos órgãos brasileiros e à INTERPOL (Organização Internacional de Polícia Criminal). A stalker foi proibida de entrar no país, mas conseguiu driblar a proibição: “As autoridades ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de situação”, comentou. Mesmo assim, ela destacou a importância de denunciar casos semelhantes às autoridades competentes: “Finalmente, ela foi presa e eu consegui finalizar essa situação, mas foi muito difícil”.