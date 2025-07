Carreta Agro Pelo Brasil chega à Expoacre 2025 com experiências imersivas para toda a população

Em comemoração aos 50 anos da maior feira agropecuária do Acre, a Expoacre 2025 contará com uma atração inédita: a Carreta Agro Pelo Brasil, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), que estará no Parque de Exposições Wildy Viana entre os dias 26 de julho e 3 de agosto.

A vinda da carreta ao Acre é fruto de uma articulação do Sistema Faeac/Senar/Sindicatos, e representa um marco para o público rural e urbano, com uma programação diversificada, tecnologia de ponta e ações educativas.

Segundo Brenda Mourão, produtora da carreta e responsável pela coordenação do espaço durante a Expoacre, a proposta é oferecer uma verdadeira imersão no universo do agro.

“A carreta é um centro móvel de conhecimento e conexão. O público vai poder vivenciar experiências tecnológicas, participar de oficinas, painéis interativos e atividades voltadas a toda a família. É um espaço para entender o presente e o futuro do campo brasileiro de forma acessível e dinâmica”, explica Brenda.

A estrutura, localizada dentro da feira no Espaço do Agronegócio, conta com sala multimídia, painéis informativos, espaço para palestras, rodas de conversa e atendimentos institucionais, com participação de especialistas e representantes do setor produtivo. Durante a feira, o público poderá ainda assistir à gravação de podcasts, visitar exposições e interagir com ferramentas inovadoras aplicadas no campo.

O presidente do Sistema Faeac, Assuero Veronez, destacou a importância dessa ação para o Acre: “É uma oportunidade única de mostrar o potencial do nosso agro para a população, para os produtores e para os jovens. A Carreta Agro Pelo Brasil reforça o nosso compromisso com a educação rural, a inovação e a valorização de quem vive da terra.”

A visitação à carreta é gratuita e estará aberta ao público durante todos os dias da Expoacre, no período entre 19 e 22 horas. A população de Rio Branco e visitantes de todo o estado estão convidados a conhecer de perto essa grande iniciativa nacional, que chega ao Acre pela primeira vez!

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em: www.agropelobrasil.com.br.