Carreta Agro Pelo Brasil participa da Expoacre 2025 em comemoração aos 50 anos da feira

O Sistema Faeac/Senar/Sindicatos tem o prazer de anunciar uma grande novidade para a Expoacre 2025, em celebração aos 50 anos da maior feira do agronegócio acreano: a chegada da Carreta Agro Pelo Brasil, uma iniciativa da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) que percorre o país levando conhecimento, tecnologia, inovação e conexão com o campo.

Pela primeira vez no Acre, a carreta estará presente no Parque de Exposições Wildy Viana, entre os dias 26 de julho e 3 de agosto, acompanhando toda a programação da feira. O espaço contará com atividades voltadas ao público rural e urbano, incluindo oficinas, palestras, exposições tecnológicas, atendimento institucional e espaços interativos para produtores, jovens e famílias.

Sobre a carreta

A Carreta Agro Pelo Brasil é um centro móvel de informações e experiências. Equipado com painéis interativos, sala multimídia e estrutura de atendimento, o veículo leva para as comunidades conteúdos sobre educação, inovação no campo, sustentabilidade e a força da agropecuária brasileira.

Ao longo do percurso pelo país, a carreta tem promovido encontros com produtores, lideranças rurais e a população em geral, aproximando o agro da sociedade com linguagem acessível e acolhedora.

Além disso, a ação integra mobilizações locais em parceria com federações, sindicatos rurais e os serviços nacionais de aprendizagem rural, promovendo cidadania, qualificação, empreendedorismo e integração das comunidades com os desafios e oportunidades do setor.

Programação completa será anunciada nos próximos dias!

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis em: www.agropelobrasil.com.br