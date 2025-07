Impressionante! Carro bate, perde o controle e “entra sozinho” em oficina mecânica

Um vídeo impressionante está circulando nas redes sociais e chamando atenção dos internautas: após uma colisão entre dois veículos, um dos carros envolvidos segue desgovernado e, de maneira quase inacreditável, para direto dentro de uma oficina mecânica.

As imagens mostram o momento exato da batida e, em seguida, o carro sendo “manobrando” com a força do impacto até o interior da oficina, como se fosse uma planejada. Apesar do susto, não há informações sobre feridos, e também não foi possível identificar o local exato onde o caso aconteceu.

O que era para ser uma dor de cabeça virou piada nas redes, com internautas dizendo que o carro já foi direto “para o médico”. Outros brincaram que “o seguro nem precisou ser chamado” e que “o carro já se internou sozinho”. Ainda que o acidente pudesse ter tido consequências graves, a coincidência de ter ocorrido em frente a uma oficina transformou o momento em um verdadeiro viral.