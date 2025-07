Carro capota após colisão em cruzamento de Maringá; vídeo

Um acidente de trânsito registrado na tarde dessa segunda-feira (28/7) resultou no capotamento de um carro no cruzamento da Rua Francisco Dias de Aro com a Rua Pioneira Maria Otávia do Nascimento, no Jardim Paulista, em Maringá (PR).

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um carro de aplicativo teria avançado a preferencial e colidido contra a lateral de um Ford Ka. Com o impacto, o Ka acabou capotando.

