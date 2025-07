Carro capota e motorista é socorrido após colisão violenta em avenida movimentada de Rio Branco

O motorista Bismark de Albuquerque França, de 34 anos, ficou ferido após o carro em que estava capotar em decorrência de uma colisão com outro veículo, na noite desta quarta-feira (30), no cruzamento da Avenida General Vieira de Melo com a Travessa No Limite 2, no bairro Esperança 2, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pelos próprios condutores, Bismark trafegava no sentido Centro–bairro em um veículo modelo Argo, de cor branca, pela Avenida General Vieira de Melo, quando foi surpreendido por um carro modelo Onix, também branco, conduzido por um homem identificado como Jhonatas.

O motorista do Onix não respeitou uma placa de “Pare” e invadiu a preferencial, acessando a avenida pela Travessa No Limite 2, no sentido bairro–Centro. O Onix colidiu lateralmente com o Argo, provocando o capotamento.

Com o impacto, o Argo ficou com as rodas para cima, e Bismark teve as pernas presas sob o volante. Já Jhonatas saiu ileso do acidente.

Populares acionaram rapidamente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros do 1º Batalhão e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros.

O Samu foi o primeiro a chegar ao local e conseguiu retirar a vítima do veículo, conduzindo-a até a ambulância para os procedimentos de atendimento. Minutos depois, chegaram o Corpo de Bombeiros e os policiais do Policiamento de Trânsito.

Bismark não sofreu cortes nem fraturas, mas queixava-se de dores em uma das pernas, que ficou presa sob o volante. Segundo os socorristas, ele usava cinto de segurança, o que ajudou a evitar lesões mais graves durante o capotamento.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em Rio Branco, com quadro de saúde estável.

Os militares do Policiamento de Trânsito isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados e removidos com o auxílio de um guincho.