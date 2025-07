Carro com mais de 400 kg de maconha escondidos é apreendido na BR-364

Uma operação conjunta entre a Coordenação de Repressão às Drogas, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de mais de 400 kg de maconha, na manhã dessa terça-feira (22/7), em Jataí (GO), região Sudoeste de Goiás. Três pessoas foram presas.

O veículo foi interceptado no km 250 da BR-364. Inicialmente, os agentes interceptaram dois carros suspeitos: um Nissan Kicks branco, carregado com fardos de maconha escondidos em várias partes do veículo, e um Toyota Etios, que fazia o papel de “batedor”, alertando sobre a presença de barreiras policiais.

No total, foram apreendidos 430 kg de maconha e 1,2 kg de skunk — uma versão mais potente da droga. Os dois carros, as drogas e os presos foram levados inicialmente para a base da PRF em Jataí e, depois, encaminhados à CORD, que segue com os desdobramentos do caso.

Veja vídeo:

Investigação

Segundo a investigação, o grupo já vinha sendo monitorado há cerca de um ano e meio. Os policiais descobriram que a quadrilha roubava caminhonetes Hilux no DF e as trocava por drogas na região de fronteira, principalmente em Ponta Porã (MS).

Para fazer o transporte dos entorpecentes, os criminosos usavam veículos com sinais adulterados e adotavam estratégias para tentar escapar da fiscalização.

Os três presos foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo.