Carro em alta velocidade na contramão atinge dois veículos na EPTG

Um carro na contramão atingiu frontalmente outros dois veículos na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na manhã deste domingo (20/7).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que a colisão envolveu três veículos e deixou duas pessoas feridas.

As vítimas foram transportadas aos hospitais Regional de Taguatinga (HRT) e Base (HBDF), com dores. Uma delas com um corte na testa, mas nenhuma ficou em estado grave.

Os bombeiros não realizam teste de bafômetro e não há confirmação se os envolvidos fizeram a avaliação para atestar embriaguez ao volante.