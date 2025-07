Carro fantasma: veículo sem débitos desaparece no sistema do Detran-DF

O proprietário de um veículo Toyota Yaris branco acusou o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) de desaparecer com o registro do carro no sistema de dados do órgão.

Ao Metrópoles Wellington Fernandes Silveira, de 61 anos, alegou que pagou o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) de 2025 e que gostaria de vender o seu veículo, porém não consegue acessar e emitir o certificado de registro e licenciamento de veículo em meio digital (CRLV-e) do carro.

O motorista relatou que adquiriu o veículo em 2024, realizou a transferência do carro para o nome dele em fevereiro último e o documento não consta na base de dados do Detran-DF.

“Com isso, não consigo ter acesso ao novo documento para usar e nem para vender o veículo. Inacreditavelmente eles não conseguem resolver o meu caso. Eles sumiram tudo do arquivo deles e não me dizem o que aconteceu”, desabafa Wellington.

Segundo o proprietário, ele já esteve mais de 30 vezes no posto de atendimento do Detran e não consegue resolver o problema.

No dia 18 de junho, Wellington entrou com um requerimento geral junto à Gerência de Veículos para a atualização e liberação do documento, no entanto, ainda não teve resposta para o problema.

“Tenho tudo documentado. Estou perdido. Comprei e paguei o carro. Não devo nada. O veículo está 100% legalizado e sem pendências e o Detran-DF sumiu com todo o arquivo do meu carro e ninguém sabe explicar o que aconteceu”, afirmou.

Agora, o motorista pretende acionar a Justiça para resolver o problema.

O outro lado

Acionado pela reportagem, o Detran-DF não havia respondido até a última atualização desta reportagem.