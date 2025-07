Carro invade shopping de Goiânia, assusta frequentadores e destrói quiosque. Veja!

Em nota, o shopping afirmou que não houve feridos

Um fato inesperado assustou os frequentadores do Shopping Flamboyant, em Goiânia, Goiás, na última segunda-feira (21/7). Um carro invadiu o local e destruiu um quiosque, como foi possível observar em vídeos que viralizaram nas redes sociais nas últimas horas.

“Não houve feridos e a equipe de segurança atuou até a chegada da Polícia Militar, que conduziu o motorista do veículo para procedimentos cabíveis”, informou o shopping, em nota. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, notou-se o momento em que o motorista do Gol foi imobilizado por seguranças do local e mostrou resistência à abordagem.

Ainda não se sabe a motivação do incidente. Outra gravação mostrou como o quiosque ficou destruído, com celulares espalhados pelo chão e funcionários recolhendo as mercadorias. A identidade do condutor do veículo e seu estado de saúde não foram informados.