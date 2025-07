Carro invade shopping, quebra vidraça e destrói quiosque; motorista não foi encontrado

Um carro invadiu o interior do Shopping Flamboyant, em Goiânia, na noite da última segunda-feira (22), causando pânico e destruição. O veículo arrebentou uma porta de vidro próxima à agência da Caixa Econômica Federal, percorreu os corredores do centro comercial e colidiu contra um quiosque de celulares.

Vídeos gravados por testemunhas mostram a destruição provocada. Nas imagens, é possível ouvir um homem narrando o ocorrido: “Invadiu ali pela Caixa Econômica, ó. Aí passou aqui, ó. Saiu quebrando tudo. Olha aqui os quiosques. Fecha a loja como é que ficou. Tudo quebrado, velho. E fecha a loja, olha aqui. Aí deu a volta pelo negócio ali. Nossa, saiu um pouco, hein. Hã? Que doideira, velho. Olha aí o quiosque de celular, tudo quebrado.”

As imagens mostram o estrago nas lojas e quiosques, com vidros estilhaçados e produtos espalhados pelo chão. Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do incidente. O shopping e as autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.