Carro que saiu do Acre com ‘supermaconha’ é apreendido pela PRF após perseguição no MT

Dois homens foram presos por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (9), após uma perseguição na BR-364, entre Rondonópolis e Pedra Preta, no estado de Mato Grosso. A ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar resultou na apreensão de uma carga de Skunk, uma versão mais potente da maconha, que estava sendo transportada em um carro vindo do Acre com destino ao interior mato-grossense.

Segundo a PRF, os suspeitos desobedeceram a ordem de parada no posto de fiscalização em Rondonópolis e fugiram em alta velocidade, colocando em risco motoristas e pedestres ao atravessarem o perímetro urbano da cidade. A perseguição seguiu pela rodovia federal até a região de Pedra Preta, onde a Polícia Militar bloqueou a via e conseguiu interceptar o veículo.

Um dos suspeitos foi preso ainda dentro do carro. O outro tentou fugir pela mata, mas foi capturado minutos depois durante cerco policial com apoio de equipes táticas e varredura no local.

A apreensão reforça uma tendência observada pelas autoridades de segurança: o aumento no tráfico de Skunk na região Centro-Oeste. A substância, que possui concentração de THC até sete vezes maior que a maconha comum, é preferida pelos traficantes por gerar maiores lucros e facilitar o transporte devido ao menor volume necessário.

Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que as apreensões de Skunk em Mato Grosso aumentaram 54% nos últimos 12 meses. A droga tem origem na fronteira amazônica, cruzando os estados do Acre e Rondônia antes de chegar a Mato Grosso e seguir para os mercados consumidores do Sudeste e Sul do país.

A BR-364, que conecta o Norte ao Centro-Oeste, tem sido uma das principais rotas utilizadas por organizações criminosas. Para combater o tráfico, a PRF intensificou operações com o uso de drones, cães farejadores e integração com sistemas de inteligência policial.