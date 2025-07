Cartolouco recebe mensagem do goleiro Bruno após entrevista com Bruninho Samúdio

Cartolouco gerou grande repercussão ao entrevistar Bruninho Samúdio, filho do goleiro Bruno e Eliza Samúdio, em seu canal no YouTube. Três dias após a publicação do vídeo, o influenciador participou do PodPah e revelou que recebeu uma mensagem do goleiro Bruno após a entrevista.

“O goleiro Bruno me mandou mensagem, falando que tinha visto o vídeo, que torce pelo moleque. Eu falei ‘Bruno, eu torço muito por eles, eles merecem muito carinho, muito amor depois de tudo o que passaram e que passam até hoje. Muito louco'”, declarou Cartolouco.

O cuidado com a entrevista e o foco em Bruninho

Bruninho Samúdio seguiu os passos do pai e atualmente é goleiro do Botafogo. Cartolouco explicou que só tornou pública a mensagem de Bruno após conversar previamente com a família de Eliza Samúdio.

“O Bruninho é tímido, muito gente boa, bem querido pelas pessoas que estão no Botafogo, tem um cuidado, trabalho de carinho, de atenção. Não tem como não falar que é uma história diferente depois do que ele passou”, comentou o influenciador.

Ele ressaltou que o objetivo da entrevista era humanizar e apresentar o jovem jogador, sem abordar diretamente os assuntos relacionados ao pai ou à mãe com Bruninho. Esses temas, segundo Cartolouco, foram reservados para Dona Sônia, mãe de Eliza.

