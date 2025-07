Casa de madeira é destruída por incêndio em Santa Catarina

Uma casa de madeira ficou completamente destruída por um incêndio, nessa sexta-feira (18/7), em Blumenau (SC). Ao menos sete viaturas dos bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência, registrada por volta das 17h40. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as labaredas altas, assustando moradores de imóveis vizinhos.

O incêndio ocorreu na Rua Poetisa Cora Coralina, no bairro Tribess. Os socorristas levaram cerca de uma hora para controlar a situação. Informações preliminares apontam que o imóvel era dividido em quitinetes, mas não havia ninguém no local no momento do fogo. Os bombeiros contaram que não houve nenhum ferido na ocorrência. As causas das chamas ainda serão apuradas.

