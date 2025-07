Casa desaba parcialmente em Cruzeiro do Sul; família conseguiu escapar durante a madrugada

Na madrugada desta terça-feira (23), uma residência localizada no bairro Jardim Primavera, em Cruzeiro do Sul (AC), sofreu um desabamento parcial. O incidente ocorreu por volta das 4h da manhã e mobilizou a guarnição de salvamento do 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndio Florestal (BEPCIF).

O imóvel, construído em alvenaria, possuía dois quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área externa. No momento do desabamento, seis pessoas estavam no local. Os moradores habituais eram um homem de 62 anos, sua esposa e uma filha de 10 anos. A filha mais velha, identificada como Alexssandra, já havia demonstrado preocupação com a estabilidade da estrutura e, por precaução, decidiu pernoitar com os pais naquela noite.

Segundo relato de Alexssandra, a Defesa Civil foi acionada em duas ocasiões anteriores, nos dias 9 e 22 de julho. Durante essas visitas, um engenheiro civil realizou vistoria na residência e apontou riscos estruturais. Na madrugada do dia 23, Alexssandra relatou ter ouvido estalos e a queda de pedaços de cimento, seguido de trepidações na estrutura — sinais que antecederam o colapso parcial do imóvel.

O deslizamento de uma massa de terra atingiu a fundação da casa, causando o desabamento de parte da estrutura. A cozinha, o banheiro e um dos quartos foram totalmente comprometidos. Felizmente, não houve vítimas, já que todos os ocupantes haviam optado por dormir na área externa da residência, considerada pela família como a zona mais segura.

Embora alguns utensílios domésticos tenham sido danificados, a maior parte dos móveis foi retirada da casa no dia anterior, após o agravamento das rachaduras e o aumento da instabilidade da edificação.

Após o atendimento da ocorrência, os bombeiros realizaram uma avaliação preliminar de risco e orientaram a família a não permanecer na parte interna da residência. A Defesa Civil foi acionada novamente e se comprometeu a comparecer ao local ainda na manhã desta terça, às 9h, para realizar uma nova inspeção e tomar providências.

A guarnição retornou à base após o atendimento, e o caso será acompanhado pelos órgãos responsáveis. Os danos foram apenas materiais, mas a situação reforça os riscos enfrentados por famílias que vivem em áreas suscetíveis a deslizamentos e com infraestrutura comprometida.