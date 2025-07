Casal de menores é apreendido suspeito de esquartejar adolescente

O ex-namorado de Nicolly Fernanda e a namorada dele foram apreendidos na tarde deste domingo (20/7), suspeitos de terem matado e esquartejado a adolescente de 15 anos, em Hortolândia, no interior de São Paulo. O casal, que também é menor de idade, teria fugido e foi encontrado em Cornélio Procópio, no Paraná.

Segundo a polícia, a avó materna do ex-namorado da vítima teria ajudado na fuga dos suspeitos, ocultando os dois e fornecendo abrigo aos dois adolescentes na própria residência, na cidade paranaense. Junto com o casal, foram apreendidos dois celulares que serão analisados ao longo das investigações.

Leia também

A apreensão foi feita pela Delegacia de Polícia de Hortolânida, em parceria com a Polícia Civil do Paraná.

A investigação em torno do caso acredita que o crime tenha um cunho passional.

Morte de Nicolly Fernanda

Os menores apreendidos são apontados como os principais suspeitos de assassinarem e esquartejarem Nicolly Fernanda.

O corpo dela foi encontrado na última sexta-feira (18/7), dentro de um lago no Jardim Amanda. Segundo a polícia, o cadáver estava envolto em lençóis e uma lona.

Além disso, a adolescente estava parcialmente esquartejada, com múltiplas perfurações causadas por arma branca, cortes profundos na região abdominal e não tinha os membros inferiores e superiores, algo que a polícia definiu como “sinais evidentes de violência extrema”.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Mãe de adolescente de 15 anos encontrada esquartejada

Reprodução/ Redes Sociais 2 de 5

Adolescente de 15 anos foi encontrada esquartejada

Reprodução 3 de 5

O corpo da adolescente foi encontrado sem os membros inferiores e superiores

Reprodução/ Redes Sociais 4 de 5

Adolescente morta passava férias em Hortolândia

Reprodução/ Redes Sociais 5 de 5

Mãe da adolescente desabafou nas redes sociais e cobrou justiça

Reprodução/ Redes Sociais

Em entrevista coletiva, o pai da adolescente, Vinícius Marcelus, afirmou que reconheceu o corpo da filha por um colar preto que ela costumava usar.

O homem também falou que o rosto da adolescente estava com várias marcas, aparentando ter levado “uma paulada na face dela, onde estava bem inchado”.

Na lona onde o corpo de Nicolly foi encontrado, a polícia também percebeu a presença de pedras usadas para manter o corpo submerso na lagoa, o que indicou para as investigações um esforço na ocultação do cadáver.

Nicolly foi enterrada na manhã deste domingo (20/7), no Cemitério de Mococa, localizado na Praça Princesa Isabel.

Iniciais do PCC no corpo

Nas costas do corpo de Nicolly, as autoridades policiais encontraram as iniciais da facção do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao Metrópoles, o delegado responsável pelo caso, José Regino, afirmou que os escritos simulando uma possível relação com a facção criminosa apontam “para uma tentativa deliberada” de disfarçar a motivação real do assassinato da jovem, que é investigado como crime passional.

Desaparecimento da adolescente