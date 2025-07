Casal de Sena Madureira celebra 20 anos de união: “O casamento é um presente divino”

O dia 30 de julho é especial para os Senamadureirenses Dean Christem (Dim) e Jirlany Bezerra. É que nesta data, eles comemoram aniversário de casamento.

Em 2025, o casal está celebrando, com êxito, 20 anos de união.

“Hoje celebramos 20 anos de uma aliança firmada não só entre nós dois, mas diante de Deus. Foram anos de lutas e conquistas, de aprendizados e superações, sempre com a mão do Senhor nos guiando. Em cada passo, sentimos o cuidado d’Ele fortalecendo nosso amor e renovando nossas forças. O casamento é um presente divino, e somos gratos por termos construído essa história com fé, respeito e cumplicidade. Que venham mais anos de bênçãos, com Deus sempre como nosso alicerce, pois “se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam” (Salmos 127:1)”, postou Jirlany em sua página no facebook.

Integrantes da Primeira Igreja Batista do Bosque (PIBB), o casal tem dois filhos. Dim é engenheiro agrônomo da Seagri e Jirlany é professora do Ifac.