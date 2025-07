Casal do Acre viraliza ao expor tentativas frustradas de falar com Gusttavo Lima

Um vídeo publicado pelo advogado Lucas Augusto e sua esposa, a médica pediatra Renata, tem feito sucesso nas redes sociais às vésperas do show de Gusttavo Lima na Expoacre Juruá, nesta quarta-feira (3), em Cruzeiro do Sul.

Nas imagens, o casal revela que Lucas envia mensagens privadas ao cantor desde 2019, mas nunca teve uma resposta. Eles mostram prints com os textos enviados ao longo dos anos, que vão de elogios à carreira até apelos engraçados por atenção.

O conteúdo conquistou milhares de curtidas e rendeu comentários como: “Pensei que era só eu que ele ignorava!”, “O pobi até hoje esperando que ele lhe responda, hein!” e “O jeito que os fãs se humilham é diferente 😂”.

Outros internautas também se identificaram com a situação: “Quem nunca fez isso pelo artista preferido?”, comentou uma seguidora. Um perfil brincou: “Certeza que tu vai ser chamado no palco, maninho. Tu vai ver só”. As informações são do site Juruá 24horas.

Veja o vídeo: