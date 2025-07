Casal do interior do Acre viraliza com história divertida e recebe ligação de Gusttavo Lima

Um casal do interior do Acre tem conquistado corações nas redes sociais com uma história leve, emocionante e cheia de bom humor envolvendo o cantor Gusttavo Lima. O advogado Lucas Augusto e a médica pediatra Renata, moradores de Mâncio Lima, viralizaram após compartilhar um vídeo contando a saga de Lucas como fã do artista sertanejo.

No vídeo, publicado nas redes sociais, Lucas revela que envia mensagens para Gusttavo Lima desde 2019. Sempre com muito carisma e admiração, ele tentava, sem sucesso, chamar a atenção do ídolo com pedidos descontraídos por um simples “alô”. As mensagens variavam entre elogios sinceros e abordagens bem-humoradas, mas nunca eram respondidas.

A postagem rapidamente ganhou destaque e viralizou, arrancando risos e apoio de internautas. E, para surpresa do casal, a tão esperada resposta finalmente chegou. Gusttavo Lima não só respondeu Lucas com a frase “Fala comigo, bebê!” pelo Instagram, como também fez questão de ligar pessoalmente para o advogado acreano.

O gesto do cantor emocionou o casal e milhares de seguidores, que acompanharam de perto a reviravolta na história. O momento foi registrado em nova publicação nas redes sociais, com direito a emoção, sorrisos e a confirmação de que, às vezes, a persistência, e o bom humor, podem levar um fã diretamente ao seu ídolo.

Veja o vídeo: