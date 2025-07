Casal é acusado de furto e confusão é registrada em supermercado de Rio Branco; mulher estaria grávida

Uma confusão envolvendo um casal foi registrada em um supermercado de Rio Branco na tarde desta quarta-feira (30). Segundo informações preliminares, um homem e uma mulher, que estaria grávida, foram acusados de furtar itens do estabelecimento e, durante a abordagem dos seguranças, acabaram se desentendendo entre si.

O atrito entre os dois gerou tumulto no local e chamou a atenção de clientes e funcionários. Ambos foram retirados do supermercado, mas até o momento não há informações oficiais sobre o desfecho do caso, nem se houve acionamento da polícia.

A administração do estabelecimento não se manifestou publicamente sobre o episódio.

Veja o vídeo: