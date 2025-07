Casal é acusado de furto e recebe “disciplina” de facção criminosa em Rio Branco

A dependente química Sabrina, de 32 anos, e seu marido foram vítimas de uma “disciplina” imposta por membros de uma facção criminosa no final da tarde desta quarta-feira (30), na Rua Lourenço Lopes, bairro Chico Mendes, região do São Francisco, em Rio Branco. O casal foi espancado com golpes de ripa e facadas.

Segundo informações da polícia, o casal caminhava pela via pública quando foi abordado por cinco criminosos. Eles foram levados para uma casa pouco movimentada, onde sofreram agressões violentas no rosto, costas, braços, abdômen e costelas.

Ainda conforme a polícia, o casal era acusado de furtar uma motocicleta, supostamente levada pelo marido de Sabrina no próprio bairro Chico Mendes. Durante a sessão de espancamento, os criminosos deceparam os dedos do homem com um terçado. Em um momento de descuido dos agressores, ele conseguiu fugir e escapou da morte.

Sabrina, por sua vez, continuou sendo espancada. Os faccionados, por “pena”, decidiram poupá-la, mas ainda desferiram alguns golpes de faca contra seu corpo, sem causar ferimentos graves. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Mesmo ferida, Sabrina conseguiu chegar até a casa de familiares, na mesma rua, e pediu ajuda. Os parentes acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Após receber os primeiros atendimentos, ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não localizou os agressores. O paradeiro do marido de Sabrina, que teve os dedos decepados, também é desconhecido até o momento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.