Casal é filmado em ato sexual dentro de carro no estacionamento da antiga Contax

Um vídeo gravado na tarde desta quinta-feira (11) começou a circular em grupos de WhatsApp e redes sociais e tem gerado grande repercussão entre internautas de Rio Branco. As imagens mostram um casal mantendo relação sexual dentro de um Honda Civic preto, estacionado no pátio da antiga Contax — atual LIQ — localizada na Via Chico Mendes, região da Baixada da Sobral.

As cenas foram registradas por alguém num prédio próximo ao local. No vídeo, é possível ver alguma movimentação no interior do veículo, que é interrompida pela chegada de dois homens, que fotografam a placo do carro.

Vale lembrar que, de acordo com o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, a prática de ato obsceno em local público pode resultar em multa ou detenção de até três meses a um ano.