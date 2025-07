Casal em moto sofre fraturas após colisão com carro que fez conversão proibida em Rio Branco

O motociclista Amaral Gomes de Oliveira, de 27 anos, e a passageira Adriana da Silva Martins, de 37 anos, ficaram feridos após um acidente ocorrido no início da noite desta quarta-feira (2), nas proximidades do Ceasa, na Avenida Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o motorista não habilitado T.L.S., de 27 anos, conduzia um veículo modelo Siena, de cor cinza e placa MZW-4511, no sentido bairro-centro da avenida. Ao tentar realizar uma conversão proibida à esquerda, atravessando uma faixa contínua, ele supostamente entrou na frente da motocicleta em que estava o casal, uma Titan Start vermelha, de placa NXS-1B95.

Com o impacto, Amaral foi arremessado ao solo e sofreu fraturas no punho e na clavícula, além de apresentar sangramento ativo no tórax. Adriana teve fratura na bacia, um corte no tornozelo, escoriações e sinais de desorientação.

Uma ambulância de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passava pelo local e prestou os primeiros socorros. Em seguida, uma equipe de suporte avançado, com médico, chegou ao local. Após serem estabilizados, os dois foram levados ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde de ambos é estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para os procedimentos de perícia. Tanto a moto quanto o carro, que pertencia a V.M.F., de 63 anos, foram entregues a familiares. O proprietário confirmou que havia emprestado o veículo ao condutor.

T.L.S. relatou que pretendia acessar o Ceasa, mesmo após ter passado pela rotatória, e por isso fez a manobra proibida — o local já estava fechado no momento. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi ouvido e permanece à disposição da Justiça.

Confira a galeria: