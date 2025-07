Casal fica ferido após capotar carro ao desviar de buraco em acidente grave na BR-364

O motorista Aldenor Ferreira da Conceição, de 25 anos, e sua esposa, Marinete das Chagas Oliveira, de 50 anos, ficaram feridos após o carro em que estavam sair da pista e capotar no km 22 da BR-364, nas proximidades do Balneário Quinoá, em Rio Branco.

Segundo informações fornecidas pelas próprias vítimas, o casal trafegava no sentido Porto Velho/Rio Branco, em um veículo modelo Corolla, de cor prata, quando, ao se aproximar do Balneário Quinoá, Aldenor tentou desviar de um buraco, perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro. Eles relataram que estavam sem o cinto de segurança no momento do acidente, o que fez com que seus corpos fossem violentamente sacudidos dentro do veículo.

Motoristas que passavam pelo local pararam para prestar socorro e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Após estabilizar o estado clínico do casal, os socorristas os encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco para exames complementares.

Aldenor apresentava dores no peito, nas costas e no pescoço. Já Marinete, sofreu um corte na testa.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização da perícia. Após a conclusão dos trabalhos, o veículo foi removido por um guincho.