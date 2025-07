O casal foi preso e encaminhado para a delegacia do município para os procedimentos cabíveis, após a tentativa de compra da criança recém-nascida. De acordo com as investigações, um dos homens chegou a se apresentar como pai da criança no hospital, tentando inserir seu nome na documentação hospitalar do recém-nascido.

No entanto, o procedimento não foi concluído, pois o sistema estava fora do ar no momento.

Dívida com agiota

O casal retornou ao hospital horas depois, mas acabou sendo detido pela polícia. Durante depoimento, o agenciador confessou ter recebido o valor via pix e alegou que a mãe da criança teria pedido ajuda para pagar uma dívida com um agiota.

Ele teria então intermediado a entrega do bebê em troca do valor irrisório. A mãe e o bebê permanecem internados na unidade de saúde e estão sob cuidados médicos. A mulher deve ser ouvida nos próximos dias e poderá responder por participação no crime de entrega ilegal de menor.