Casal que nasceu no mesmo dia morre na data do aniversário em SC

O casal Nicolly Morais de Melo e Gregory Mayllon morreu em um acidente de moto na BR-101, no último domingo (20/7), em São José, na Grande Florianópolis (SC). Os dois, que nasceram no mesmo dia, morreram na data do aniversário de 27 anos.

A motocicleta era pilotada por Gregory e tombou por volta das 22h30 de domingo no km 209. O veículo tinha placas de São José. Não se sabe as causas do acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com uma familiar de Gregory, o casal havia comemorado o aniversário juntos em um churrasco na casa de um amigo.

Ainda de acordo com a mulher, o jovem era motorista por aplicativo para motos.