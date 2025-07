Casamento coletivo une 80 casais em Mâncio Lima durante ação do Projeto Cidadão; VEJA FOTOS

O fim da tarde do último domingo (20) foi marcado por um momento marcante em Mâncio Lima, ocasião em que 80 casais oficializaram a união em uma cerimônia de casamento coletivo realizada no Balneário Bethânia, por meio do Projeto Cidadão.

A cerimônia foi conduzida pela juíza de Direito Deise Minúscoli, e teve participação inter-religiosa, com falas do padre Sebastião Viana e da pastora Francisca Ribeiro, que reforçaram o papel do amor, da fé e do respeito mútuo na construção de uma vida a dois.

Presente no evento, o prefeito Zé Luiz elogiou a parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), destacando que a união de esforços permitiu levar dignidade e inclusão a dezenas de famílias.

A cerimônia contou com linguagem acessível, tradução em Libras e o apoio de instituições como Incra, Ministério Público do Acre (MPAC), Defensoria Pública (DPE/AC) e o Cartório Extrajudicial da Comarca de Mâncio Lima.

Confira os registros feitos pelo fotógrafo Gleilson Miranda, para o TJAC: