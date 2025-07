Caseiro sai para atirar em gavião e acaba sofrendo disparo acidental no interior do Acre

O caseiro Odair Mendes Peixoto, de 43 anos, foi vítima de um disparo acidental no final da tarde desta quinta-feira (3), no km 130 da BR-317, na fazenda Paulo Verde, localizada no município de Xapuri, interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Odair estava em casa se preparando para caçar quando avistou um gavião nas proximidades da residência. Ao tentar descer com um rifle em mãos, a arma caiu no chão e disparou acidentalmente. O tiro, disparado de cima para baixo, atravessou o antebraço e atingiu o tórax da vítima.

Após ouvirem o disparo, os familiares encontraram Odair caído e ensanguentado. Eles acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e colocaram a vítima na carroceria de uma caminhonete prata. Na porteira da fazenda, uma ambulância de suporte básico do Samu prestou os primeiros socorros. Após a estabilização do quadro clínico, Odair foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender à ocorrência.