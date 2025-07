Caso Aurora Maria: recém-nascida tem avanço no quadro clínico e deixa de usar sonda

Internada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), a bebê Aurora Maria deu um importante sinal de recuperação nesta quarta-feira (23). A equipe médica retirou a sonda de alimentação. O avanço no quadro clínico foi compartilhado pelo pai, Marcos Oliveira, nas redes sociais.

Na foto divulgada o pai mostra a recém-nascida dormindo já sem a sonda. Na última segunda-feira (21), Aurora completou um mês de vida. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe, Leidy Mesquita, lembrou os momentos de angústia vividos pela família.

“São 30 dias longe de casa. Entre entubação, convulsão, uma parada cardíaca e tantas outras complicações. Deus se fez presente em cada um desses 30 dias”, escreveu.

A bebê, que sofreu queimaduras de 2º e 3º graus, chegou à unidade de saúde mineira em estado grave. Durante internação chegou a enfrentar uma parada cardíaca que durou 39 minutos. Apesar do quadro crítico, Aurora superou a fase mais delicada do tratamento, saiu da UTI e apresenta sinais de estabilidade.

“Ela é um milagre desde o ventre. O fôlego de vida que um dia faltou foi devolvido, pela graça de Deus. E hoje estamos com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que o Senhor nos ama”, declarou a mãe.