Caso chocante: revelações sobre a mãe de Marília Mendonça

Dona Ruth, mãe da saudosa Marília Mendonça, que ganhou notoriedade após a trágica morte da filha em 2021, está novamente no centro das atenções. Quatro anos após o acidente, ela se vê envolvida em uma intensa disputa judicial pela guarda do neto Léo, de 5 anos, com Murilo Huff, pai da criança.

A batalha legal, que veio a público recentemente, é marcada por sérias acusações, incluindo suspeitas de negligência no cuidado do menino e denúncias de que Dona Ruth teria agido de má-fé para garantir uma fatia maior do seguro referente ao acidente que tirou a vida da cantora.

O Metrópoles detalha a polêmica em cinco pontos cruciais:

1. O luto e o início da guarda

Em 5 de novembro de 2021, o Brasil perdeu uma de suas maiores estrelas, Marília Mendonça, em um acidente com um avião bimotor em Piedade de Caratinga (MG), que vitimou também outras quatro pessoas. Profundamente abalada, Dona Ruth foi amparada pelo marido, Deyvid Fabricio, no velório da filha. Após o acidente, ela recebeu diversas homenagens na televisão e nas redes sociais, e no mês seguinte, subiu ao palco do Prêmio Multishow para receber o prêmio de Cantora do Ano em nome de Marília. Desde então, a guarda de Léo, filho de Marília e Murilo Huff, passou a ser compartilhada entre o pai e a avó materna.

2. O início da disputa pela guarda

Após quase quatro anos de guarda compartilhada, Murilo Huff entrou com um pedido de guarda unilateral do filho em 11 de junho de 2025. O caso, que só veio a público em 23 de junho, deu início a uma série de debates e especulações.

“Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça, mas a verdade prevalecerá”, publicou o cantor.

Dona Ruth também se manifestou por meio de sua equipe jurídica, pedindo respeito à privacidade do neto e afirmando que Murilo nunca havia pago pensão, embora não o criticasse por isso. Em resposta, o cantor apresentou registros que comprovam que ele gastava cerca de R$ 15 mil por mês com as despesas do filho.

3. A decisão judicial

Em 30 de junho, ambos participaram de uma audiência de conciliação em Goiânia (GO). Ao fim da sessão, o juiz concedeu a guarda provisória da criança a Murilo Huff, válida até a conclusão do processo. Até então, Léo vivia com a avó na capital goiana.

Com a nova decisão, Dona Ruth passou a ter o direito de visitar o neto quinzenalmente, nos fins de semana, além de feriados e férias escolares. Três dias depois do veredito, ela entrou com recurso para tentar reverter a decisão.

O irmão de Marília, João Gustavo, saiu em defesa da mãe nas redes sociais: “Ela já perdeu muita coisa e eu também perdi muita coisa. Todos esses anos eu tentei me reinventar e ela também.”

4. Acusações de negligência

A disputa judicial expôs bastidores da rotina familiar. Nos autos do processo, o juiz afirma ter tido acesso a provas que indicam suposta negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth.

O relatório menciona que ela teria impedido o pai de ter acesso a dados médicos do menino, que foi diagnosticado com diabetes após a morte de Marília. Segundo os documentos, a avó orientava funcionários a esconder informações sobre os medicamentos tomados por Léo.

“Áudios e mensagens trocadas entre as babás contratadas revelam que a avó materna, com quem o menor atualmente reside, frequentemente omite informações médicas essenciais ao genitor, impede o envio de relatórios e laudos clínicos, instrui que se escondam medicamentos, laudos e sintomas, chegando ao ponto de orientar diretamente: ‘Não fala pro Murilo que ele tá tomando antibiótico’, ‘Esconde o remédio’, ‘O Murilo quer se meter onde não sabe'”, diz um trecho do documento.

A decisão ainda destaca que Murilo adaptou sua rotina profissional para passar mais tempo com o filho. Já a defesa de Dona Ruth afirma que o cantor está transformando o caso em um “espetáculo midiático” e garante que ela vai recorrer, apresentando novas provas.

5. Polêmica com o seguro do acidente

Paralelamente à disputa pela guarda, outra polêmica ganhou destaque nesta segunda-feira (7 de julho). Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, Dona Ruth teria procurado a seguradora menos de 24 horas após o acidente que matou Marília Mendonça para pedir metade do valor do seguro destinado às demais famílias.

A apólice previa US$ 200 mil para cada uma das cinco vítimas, totalizando US$ 1 milhão. Segundo Feltrin, Dona Ruth teria exigido US$ 100 mil de cada uma das outras quatro famílias, justificando que Marília era “mais importante” que os demais. Na prática, ela teria recebido US$ 400 mil, além do valor correspondente à filha.

O pai do produtor Henrique Bahia, uma das vítimas do acidente, afirmou que Dona Ruth chegou a ameaçar dificultar o pagamento do seguro, caso não ficasse com metade da quantia. Já a viúva do produtor comemorou a repercussão do caso, chamando a mãe da cantora de “ruim e falsa”.

A equipe jurídica de Dona Ruth negou todas as acusações. “A informação é totalmente inverídica”, afirmou o advogado Robson. Segundo ele, o seguro foi dividido em comum acordo, e todos os recursos foram depositados diretamente na conta de Léo, onde estariam até hoje.

