Caso de tortura: professora presa por amarrar menino autista em banheiro de escola

Uma professora foi presa em flagrante na segunda-feira (7 de julho) sob acusação de tortura, após amarrar um menino de 4 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) dentro do banheiro de uma escola municipal em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A criança, que não é verbal, foi encontrada sozinha, com os pulsos e a cintura presos por tiras de tecido a uma cadeira. O incidente ocorreu na unidade localizada no bairro Iguaçu.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência após uma denúncia anônima, a professora confessou no local ter amarrado a criança por ela estar “muito agitada”. Conselheiros tutelares também estiveram na escola e relataram que o ambiente era frio e isolado, o que agravava a gravidade da situação.

A educadora foi levada para a Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu em silêncio durante o depoimento. Ela deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (8 de julho). A pedagoga da escola, apontada como quem teria autorizado a conduta, também foi conduzida à delegacia, mas foi liberada.

Repercussão e outras denúncias

Ainda não há informações precisas sobre o tempo em que o menino permaneceu amarrado. A mãe da criança, Mirian de Oliveira Ambrozio, relatou que foi chamada às pressas pelo marido, após ser informada de que o filho estava preso no banheiro da escola.

Segundo os pais, o filho estuda na escola há quase três anos, mas nos últimos meses os relatos de mau comportamento por parte da equipe escolar começaram a se intensificar. Após a denúncia, eles também receberam vídeos que mostrariam outras situações semelhantes. Em um deles, registrado dias antes, o menino aparece amarrado enquanto outra pessoa segura a mamadeira para alimentá-lo.

A escola suspendeu as aulas na unidade nesta terça-feira (8 de julho). Em nota, a direção informou que está colaborando com as investigações. A mãe da criança acompanhou todo o procedimento na delegacia.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.