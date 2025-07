Caso João Igor: Fernanda Ganzarolli atualiza estado de saúde do cantor

Ele foi levado à Santa Casa e não corre risco de vida, mas precisará passar por cirurgia para retirada de uma bala alojada na mão

O cantor gospel João Igor permanece internado após ter sido baleado por um policial durante uma abordagem no Terminal Rodoviário da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, na última quarta-feira (30/7). Ele foi socorrido e levado à Santa Casa. Fernanda Ganzarolli, influenciadora e amiga do artista, com quem protagonizou o vídeo que viralizou nas redes sociais, esteve no local e compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde. Na madrugada desta quarta-feira (31/7), o portal LeoDias recebeu vídeos e novas informações: apesar da gravidade do incidente, ele não corre risco de vida, mas deverá passar por uma cirurgia.

Fernanda agradeceu o apoio do público e pediu que a advogada Aline Sousa explicasse com mais detalhes o que ocorreu. “O João Igor está fora de perigo, está bem. Vai passar por uma cirurgia agora. Levou dois tiros na mão e um na perna”, declarou. Segundo a assessoria informou com exclusividade ao portal, João fará uma cirurgia para retirar a bala que ficou alojada na mão.

A defesa ainda alegou que policiais estavam no hospital e teriam coagido João Igor: “O irmão dele está ainda na delegacia, estava detido. Mas nós estamos tomando a frente de tudo, tomando as providências jurídicas cabíveis. O que acontece é que os policiais foram pra cima dos dois numa abordagem completamente desproporcional e descabida, sem perguntar, sem querer saber o que estava acontecendo. Já foram pra cima deles atirando. Não é uma maneira correta de abordar uma pessoa, ainda mais num local público, aberto.”

Cesar Sousa, pastor de João Igor, também comentou o caso, alegando que o cantor fazia uma live no ônibus quando foi abordado com violência pelos policiais, e defendeu seu comportamento: “Ele tem um comportamento que sempre mostrou não ter qualquer desvio ou problema de caráter. […] Sei o quanto ele é disciplinado, o quanto ele teme a Deus e se preocupa em ajudar as pessoas”, declarou o religioso.