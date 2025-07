Caso Larissa Manuela: MPSP pede indenização de R$ 100 mil para família

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu que seja paga uma indenização de R$ 100 mil à família de Larissa Manuela, criança de 10 anos que foi morta pelo padrasto com 16 facadas, no dia 12 de junho, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

O valor deve ser pago pelo padrasto, Diego Antonio Sanches Magalhães, réu confesso do crime, ao pais e ao irmão de Larissa Manuela. Segundo o MPSP, o homem trabalhou normalmente após o ataque e fingiu surpresa no momento em que o corpo da vítima foi encontrado pela mulher.

Ainda de acordo com a promotoria, a Justiça determinou a realização de exame de sanidade mental no investigado após alegações de problemas psicológicos e notícia de tentativa de suicídio.

Confissão

Na confissão obtida pelo Metrópoles, Diego afirmou que, no dia do crime, voltou da casa de um tio em São Sebastião, no litoral paulista, e foi para a casa onde estava a criança. Ele sabia que a porta estava só encostada e que Larissa Manuela estaria sozinha em casa. Ao chegar à residência, ele encontrou a criança acordada na cama, debaixo de uma beliche.

Larissa Manuela, 10 anos, foi brutalmente assassinada dentro de casa, em Barueri, na Grande São Paulo

A criança Larissa Manuela foi encontrada pela mãe caída ao lado da cama com ferimentos de faca no pescoço e tórax. A Polícia Civil investiga o caso

Larissa Manuela, 10 anos, foi brutalmente assassinada dentro de casa, em Barueri, na Grande São Paulo

A criança foi encontrada pela mãe caída ao lado da cama com ferimentos de faca no pescoço e tórax. A Polícia Civil investiga o caso

No local, o assassino confesso perguntou para a menina se a mãe dela tinha saído com alguém enquanto ele estava na casa do tio no litoral. Larissa Manuela respondeu que sim, sem especificar se era um homem ou uma mulher, e, na sequência, chamou Diego de corno, contou o homem na confissão.

A partir desse momento, o assassino afirmou que “perdeu a cabeça” e jogou a vítima no chão. Na sequência, foi até a cozinha e pegou uma faca, que ficava na parte superior do armário e foi até Larissa, desferindo diversos golpes.

Diego contou em depoimento que acredita que a menina morreu no primeiro golpe, visto que não ofereceu resistência. Questionado sobre as facadas dadas na sequência, ele afirmou que não se lembra do motivo.

Insegurança no relacionamento

Diego contou que teve problemas em um relacionamento antigo em que era traído. Na ocasião, o homem teria procurado ajuda de familiares e da igreja para superar o trauma da traição, que fez com ele tentasse tirar a própria vida.

Ela conheceu a mãe de Larissa Manuela, Adenuzia Silva Santos, em um sítio. Desde o início do relacionamento, Diego conta que Adenuzia sabia do trauma e da tentativa de suicídio.

O assassino confesso também diz que a relação com os filhos de Adenuzia era “satisfatório, afirmando que não tinha nenhum tipo de problema durante a convivência”. Diego afirmou que não costumava maltratar, atacar ou discutir com a companheira.

Ele falou às autoridades que há um tempo não estava bem, levando até uma bronca da companheira, que afirmou que Diego precisava trabalhar. Por isso, o homem decidiu ir para a casa de um tio em São Sebastião, sem comunicar ninguém sobre a decisão.

Pela ausência de aviso, Diego relata que Adenuzia chamou a atenção dele, cobrando maior responsabilidade. Durante a noite da cobrança, o homem ficou pensativo e por isso retornou para casa na manhã seguinte, 12 de junho.

Na residência, encontrou Larissa, já acordada, deitada na cama, na parte de baixo de uma beliche e começou a conversa que terminou na morte da criança.

Voltou para buscar o celular

Depois de matar Larissa Manuela, Diego percebeu que não se sujou com o sangue da criança e deixou a casa. Porém teve de voltar quando percebeu que havia esquecido o celular na residência.

Depois, foi flagrado mexendo em uma lixeira. Ele nega que tenha jogado a arma do crime ali e sim em uma outra lixeira, na mesma rua em que matou a criança.

Ele compareceu ao trabalho em uma loja de móveis e como estava com duas trocas de roupa, uma por cima da outra, apenas retirou a que estava por cima.

Na hora do almoço, fez a troca completa de roupa e calçado, usados no crime. O tênis foi jogado fora, mantendo apenas o cadarço – aproveitado para amarrar uma antena, onde permanece até hoje. Diego não soube explicar o motivo do descarte do calçado.

Larissa encontrada morta dentro de casa

Larissa Manuela Santos de Lucena, de 10 anos, foi encontrada morta pela mãe dentro de casa na tarde do dia 12 de junho, em Barueri, na Grande São Paulo.

A menina foi localizada com perfurações de faca no pescoço e tórax. De acordo com boletim de ocorrência, a vítima passou o dia sozinha e foi encontrada morta por volta das 17h, dentro de casa, no Jardim Tupã. A menina morava com o irmão mais velho, de 19 anos, que estava em viagem para Sorocaba, e com a mãe, que tinha saído para o trabalho.

Ao chegar em casa, a mulher encontrou a filha caída ao lado da cama, com diversos ferimentos de faca no pescoço e tórax. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender à ocorrência no local.

Porta da casa não tranca

A genitora da vítima contou aos policiais que saiu da casa por volta das 6h. Segundo a mulher, sua filha deveria ter ido para a escola no período da tarde, mas não compareceu.

Ainda conforme depoimento da mãe de Larissa, o portão da casa não permanece trancado e, na ausência dela, a porta ficou apenas encostada.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde exames necroscópicos serão realizados. A Polícia Civil também analisou imagens de segurança para esclarecer os fatos e identificar o suspeito.

Procurada pelo Metrópoles, a SSP afirma que o caso foi registrado como homicídio e é investigado pelo 1° DP.