Caso Neymar! Santos abre B.O. contra torcedor por confusão na Vila Belmiro

O Santos anunciou, na noite desta sexta-feira (25/7), que abriu um boletim de ocorrência contra o torcedor Alex Sander Silva, que discutiu com Neymar Jr. O incidente aconteceu após a derrota do Peixe para o Internacional, na Vila Belmiro, por 2 x 1, na última quarta-feira (23/7).

Em nota, o clube paulista apurou “possíveis irregularidades na aquisição do ingresso por parte do adepto”. “[O torcedor Alex Sander Silva] acessou o estádio utilizando documentos que não lhe pertencem, conforme registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria. Ressalta-se, inclusive, que ele não é sócio do Santos Futebol Clube”, diz o comunicado.

Por conta da situação, o Peixe registrou um boletim de ocorrência e “comunicou o caso às autoridades competentes, que darão prosseguimento à investigação”. A medida do clube foi tomada “em conformidade com o que rege o Estatuto do Torcedor, que prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos”.

O Santos agora espera a apuração da Polícia Civil para fazer novos pronunciamentos sobre o caso. “Reiteramos que a implementação do sistema de reconhecimento facial visa garantir a segurança e integridade de atletas, colaboradores e torcedores que frequentam o estádio para trabalhar ou apoiar o Santos Futebol Clube”, encerra.

Entenda o caso

Um dos principais momentos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu após o apito final do duelo entre Santos e Internacional. As equipes se enfrentaram nessa quarta-feira (23/7), na Vila Belmiro, e o Colorado saiu vencedor. Ainda com a partida rolando, Neymar discutiu com um torcedor que assistia ao jogo em uma área mais próxima do campo.

O craque santista teria dito: “Vai tomar no c*, rapaz”, “Cala a sua boca”, “Tô dando a vida aqui, arrombado“. Após o episódio, o camisa 10 se pronunciou nas redes sociais. O atacante se defendeu das críticas recebidas e disse estar no Santos para ajudar a equipe. Se isso não for cumprido, o atleta promete sair do time paulista. Veja:

EITA! 😳 Após o Santos ser derrotado pelo Internacional, o Neymar foi discutir com torcedores na arquibancada. pic.twitter.com/IqFYOCTPv9 — DataFut (@DataFutebol) July 24, 2025

“No calor da emoção, é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta… e eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo. Ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar! O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu… (infelizmente na hora eu só escutei ele falando, o jogo estava parado).

Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família/amigos… desculpa, mas é difícil controlar! (Mesmo sabendo que eu tenho)

Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo!

E no dia em que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair!

Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões e, enquanto eu tiver forças, eu vou fazer o meu melhor por este clube… Vou correr, lutar, gritar e até brigar se for possível pra conseguir colocar o Santos onde merece estar.

Saudações, Nação Santista.”

O torcedor que discutiu com Neymar ao fim da partida também se posicionou. O santista utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre o ocorrido e pediu desculpas pelo tom que utilizou com o camisa 10, mas cobrou mais empenho da equipe.

O Santos acumula 15 pontos e conquistou apenas quatro vitórias nas 16 rodadas da temporada. O Peixe ocupa a 17ª posição do Campeonato Brasileiro e está na primeira colocação que abre a zona de rebaixamento.

