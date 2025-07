Caso suspeito de sarampo em Sena Madureira envolve morador da zona rural e está sendo investigado

As autoridades ligadas à área da saúde de Sena Madureira estão investigando um caso suspeito de sarampo envolvendo um morador da zona rural. Tão logo os sinais foram detectados, as providências cabíveis foram realizadas, dentre elas a coleta de material com o morador para análise.

De acordo com Serginei Amorim, diretor de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de saúde de Sena, o resultado deverá ser conhecido ainda nesta semana. “Coletamos o material e encaminhamos para Rio Branco. Estamos aguardando o resultado da amostra que deverá sair amanhã ou na sexta-feira. Paralelo a isso, foi feito o bloqueio vacinal e monitoramento das pessoas que tiveram contato com ele”, destacou.

Em 2024, o Brasil recuperou o certificado de eliminação do sarampo, porém, o que preocupa é um surto da doença ocorrido recentemente na Bolívia, país vizinho. Com isso, há uma grande mobilização no Acre no sentido de vacinar a população.

Em Sena Madureira, particularmente, foi realizado o dia D na última terça-feira (15), onde cerca de 400 pessoas foram vacinadas. Fora isso, é importante lembrar que todas as unidades de saúde ofertam as doses da vacina. Poderão se imunizar, as pessoas de 6 meses de idade até os 59 anos.

O sarampo é uma doença infeciosa aguda e viral, provocada pelo morbilivírus, facilmente transmissível e que pode atingir pessoas de várias idades.

As principais complicações da doença são: Infecção nos ouvidos, pneumonia, convulsões e lesões no sistema nervoso.