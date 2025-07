Casos de Família: Rei Charles e príncipe William vivem novo embate

As polêmicas em torno da Família Real Britânica ganharam um novo capítulo! Isso porque o rei Charles e o príncipe William discordam a respeito de uma determinação a respeito do príncipe George, que completou 12 anos nesta segunda-feira (21/7). Ele é o segundo da linha de sucessão ao trono do Reino Unido, atrás apenas do próprio pai.

De acordo com as medidas de segurança da monarquia, o menino não pode mais fazer viagens aéreas acompanhado dos pais desde o último aniversário. A regra visa garantir que haja continuidade na linha sucessória mesmo em caso de acidentes aéreos envolvendo membros da família.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Kate Middleton, William e o rei Charles Reprodução / Instagram Príncipe George em evento Rei Charles e Príncipe William Reprodução / Instagram Reprodução Rei Charles III Voltar

Próximo

Enquanto o rei exige que a norma seja cumprida e chegou a repreender William e Kate Middleton, o casal busca uma flexibilização — embora não seja uma novidade, já que o próprio primogênito de Charles passou pelo mesmo processo quando fez 12 anos. De acordo com o jornal norte-americano The New York Post, os pais de George desejam um estilo de vida mais próximo dos filhos e estariam conversando com conselheiros e assessores sobre a possibilidade de acabar com a tradição.

A outra opção seria solicitar uma “permissão especial” de Charles para que as viagens aconteçam, o que deveria ser feito a cada novo trajeto. Graham Laurie, antigo piloto do rei, revelou que Charles e Diana, ainda príncipes, só viajaram juntos aos filhos, William e Harry, até o primogênito completar 12 anos: “Depois disso, ele teve que ter uma aeronave separada, e só podíamos voar os quatro juntos quando eles eram jovens com a permissão por escrito de Sua Majestade [Rainha Elizabeth II]”, disse ao “A Right Royal Podcast”.

Em “Catherine, a Princesa de Gales: Uma Biografia da Futura Rainha”, escrita por Robert Jobson e publicada em 2024, uma suposta bronca de Charles em William, que teria usado sua licença para pilotar helicópteros em uma viagem com toda a família é citada. “Uma fonte recente de desacordo é a recusa teimosa do William em seguir os conselhos de seu pai sobre como proteger a sucessão”.

Além de George, de 12 anos, William e Kate são pais de Charlotte, de 10 anos, e Louis, de 7 anos. Os dois são, respectivamente, 3º e 4º na linha sucessória do trono, ocupado por Charles desde a morte da rainha Elizabeth II, em 2022.