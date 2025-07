Catar lança candidatura para sediar as Olimpíadas de 2036

O Catar se candidatou a sediar das Olimpíadas de 2036. Nesta terça-feira (22/7), o país confirmou que negocia receber os Jogos com o Comitê Olímpico Internacional (COI).

“Hoje contamos com 95% das infraestruturas esportivas necessárias (…) e temos um plano nacional completo para que todas as instalações estejam 100% prontas”, afirmou o presidente do Comitê Olímpico do Catar e chefe do comitê de candidatura, xeque Joaan bin Hamad Al-Thani.

Em 2022, o Catar organizou e sediou a Copa do Mundo de futebol e, em 2036, pode se tornar o primeiro país do Oriente Médio a receber as Olimpíadas.

O novo procedimento de escolha da sede dos Jogos Olímpicos permite que a candidatura não precise ser declarada publicamente. As negociações acontecem internamente, com o COI, até a decisão final do país que receberá o evento.

Ex-presidente do COI, Thomas Bach declarou que existe um número alto de interessados em organizar as edições de 2036 e 2040 dos Jogos Olímpicos. Entre os países manifestaram interesse estariam a Índia, África do Sul, Coreia do Sul, Turquia, Hungria e, agora, o Catar.