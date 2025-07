Cauã Reymond é flagrado aos beijos com modelo em praia do Rio

O ator Cauã Reymond foi flagrado na manhã deste sábado (26/7), na praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, com a ex-participante do reality show “Rio Shore”, Luana Mandarino. A modelo já vinha sendo apontada como affair do astro de “Vale Tudo”.

Nos registros, os dois aparecem curtindo o dia de praia juntinhos na areia. O momento teve troca de carinho e beijos enquanto os dois dividiam a mesma toalha após um banho de mar. O ator também ajudou a modelo a se vestir antes de deixarem o local.

Cauã Reymond / Luana Mandarino

Luana já havia sido apontada como o novo amor do artista, e após a divulgação da notícia decidiu desativar o perfil do Instagram, que já era seguido pela filha de Cauã e Grazi Massafera, Sofia. Ao retornar com a rede social, optou por mantê-lo privado.

No início deste mês, a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, conversou com o astro sobre o assunto, que desconversou e evitou dar qualquer confirmação ou negação. “Eu estou super feliz, estou trabalhando, focado no meu próximo projeto, na minha filha, levando ela no vôlei, ela hoje tem aula de vôlei de praia, estou crescendo como pessoa, como profissional e querendo sempre entregar o melhor para vocês”, contou Cauã, desviando do assunto amoroso.