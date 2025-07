Cauã Reymond é flagrado aos beijos com modelo; saiba quem é a moça

Cauã Reymond foi flagrado aos beijos com seu novo affair, a modelo e influenciadora Luana Mandarino. O ator de Vale Tudo foi fotografado na praia de São Conrado, na zona sul do Rio, na companhia da moça neste sábado (26/7).

Nas imagens, Cauã e Luana aparecem juntos na areia de mãos dadas, além de aos beijos.

Leia também

Mas quem é Luana Mandarino?

Luana Mandarino é ex-participante do reality show Rio Shore. A moça já vinha sendo apontada como o novo affair do artista desde meados do ano passado. Os dois já aparecerem em fotos nos mesmo locais e a modelo já compartilhou registros na casa do ator.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Luana Mandarino foi flagrada aos beijos com Cauã Reymond na praia

Reprodução/Instagram 2 de 6

Luana Mandarino é modelo e ex-participante do reality show Rio Shore

Reprodução/Instagram 3 de 6

Os rumores de affair circulam desde meados do ano passado

Reprodução/Instagram 4 de 6

Cauã Reymomd

Instagram/Reprodução 5 de 6

Cauã Reymond

Reprodução. 6 de 6

Cauã Reymond

Instagram/Reprodução

Após os rumores do romance ganharem força, Luana chegou a apagar se perfil nas redes sociais, mas logo em seguida o reativou e o privou.

Veja fotos deles clicando aqui.