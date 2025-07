Cauã Reymond joga vôlei com a filha Sofia em dia de praia na Barra da Tijuca

Cauã Reymond conseguiu uma folga nas gravações de “Vale Tudo” para aproveitar um dia de praia com a filha, Sofia. Os dois foram clicados na manhã desta quarta-feira (23/7) se divertindo enquanto jogavam vôlei de praia nas areias da Barra da Tijuca (RJ).

A menina, que recém completou 13 anos, é a única filha do galã, fruto do relacionamento com a também atriz de novelas, Grazi Massafera.

Veja as fotos

Pai da recém adolescente, Cauã Reymond sempre compartilha nas redes sociais momentos ao lado de Sofia; e o espanto com o crescimento da jovem.

“Sofia tá aprendendo a jogar vôlei na praia. Esse tempo com ela é tão precioso. A gente leva os filhos pra aprender algo e a gente que aprende”, compartilhou Cauã no início deste mês.

“E aí eu fico atrás dela fazendo foto e cheio de orgulho de cada coisa que percebo nesse crescimento e maturidade chegando. Que sorte a minha ser seu pai”, concluiu na legenda.