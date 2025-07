Deu ruim! Cavalgada 2025 tem confusão e pancadaria em briga generalizada; VEJA O VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais neste sábado (26) mostra uma confusão generalizada durante a tradicional Cavalgada da Expoacre 2025, em Rio Branco. As imagens registradas por populares mostram diversos homens trocando socos, chutes e empurrões em meio ao evento.

O tumulto ocorre em plena via pública e, segundo o vídeo, algumas mulheres tentam intervir e separar os envolvidos, mas acabam sendo empurradas no meio da confusão, enquanto gritam pedindo para que a briga pare.

Em determinado momento, os agressores caem no chão e outras pessoas se juntam à briga, ampliando ainda mais o tumulto. A situação só foi controlada com a chegada de agentes da Polícia Militar do Acre (PM-AC), que dispersaram o grupo e restabeleceram a ordem.

Ainda não há informações oficiais sobre o que motivou a confusão, nem se houve pessoas detidas ou feridas durante o incidente. A Cavalgada é uma das atrações mais tradicionais da abertura da Expoacre, reunindo milhares de participantes em um cortejo que mistura cavaleiros, veículos, trios elétricos e público nas ruas da capital.

Veja o vídeo: