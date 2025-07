Cavalgada da Expoacre Juruá reúne multidão e tradição nas ruas de CZS; FOTOS

A manhã deste sábado (5) foi marcada por emoção, tradição e muita festa em Cruzeiro do Sul com a realização da cavalgada da Expoacre Juruá 2025. O evento, que já faz parte do calendário cultural do município, arrastou uma multidão de cavaleiros, amazonas, famílias e turistas pelas principais ruas da cidade.

A concentração aconteceu ainda nas primeiras horas do dia, com o tradicional cuidado dos participantes com seus animais e adereços. “É uma tradição. Desde 2017 que eu venho na cavalgada”, contou o jovem Ítalo Pascoa. “A gente prepara tudo, cuida dos cavalos, sela e sai cedo. A melhor parte é o percurso, que é tranquilo, e depois a festa, que é boa demais”.

A cavalgada contou com a presença do governador Gladson Cameli, que chegou acompanhado da namorada Karol Queiroz e do filho Guilherme Cameli. Em entrevista à imprensa, o governador destacou a organização do evento e agradeceu a todos os envolvidos.

“É por isso que está sendo uma Expoacre Juruá, há 20 anos, organizadíssima. Quero agradecer de coração a todos os colaboradores, principalmente vocês da imprensa que estão divulgando. Estou recebendo vários comentários de pessoas que moram em São Paulo, em vários lugares do Brasil, parabenizando a nossa festa aqui”, disse Cameli.

Apesar de uma mudança na data da cavalgada neste ano, o público compareceu em peso. O governador justificou a decisão com foco no bem-estar da população: “As pessoas participam durante o dia, no sol, e ainda querem aproveitar o show à noite. Com essa mudança, foi possível equilibrar melhor tudo isso.”

Segurança reforçada

Para garantir a tranquilidade do evento, a segurança foi reforçada com mais de 100 policiais militares diariamente durante toda a Expoacre Juruá. O comandante do 6º Batalhão, major Abraão Silva, explicou a estratégia:

“Temos um efetivo de mais de 100 policiais na feira, sem contar o policiamento que continua atuando na cidade. A intenção é que a Expoacre Juruá seja, além do maior evento do Juruá, também o mais seguro.”

Já no trânsito, a comandante Eliana Maia, do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário, explicou que as operações foram intensificadas, com mais de 50 agentes atuando em conjunto com o Detran e a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtrans).

“Estamos fiscalizando com base no Código de Trânsito Brasileiro. Bebida e direção, por exemplo, não combinam. O objetivo é proporcionar um trânsito seguro para todos”, reforçou.

A Expoacre Juruá 2025 segue com programação até este domingo (6), quando acontece o show de encerramento com a atração nacional Wesley Safadão. A expectativa é de recorde de público.

Veja a galeria de imagens feita deste grande momento: